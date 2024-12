Após erros, Google recebe ofício da AGU com recomendações sobre dólar

A AGU (Advocacia Geral da União) encaminhou ofício ao Google nesta quinta-feira (26) pedindo para que a plataforma tome certos cuidados, listados no documento, para dar mais transparência nas informações passadas sobre a cotação do dólar.

No feriado de Natal, o Google apresentou o dólar a R$ 6,38, acima do valor de R$ 6,15 registrado no mercado à vista.

O que aconteceu

A AGU diz ter apurado junto ao Banco Central o erro cometido pela plataforma. Na própria quarta-feira (25) a AGU encaminhou um ofício ao Banco Central com pedido de informações sobre a cotação do dólar no feriado.