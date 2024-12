Ibovespa a 153 mil pontos? Veja projeção do BB-BI para 2025

A elevação dos juros, combinada com pressões inflacionárias, mantém as empresas cíclicas sob pressão. Entretanto, dados econômicos mais sólidos oferecem um contraponto, sustentando as expectativas de resultados das companhias no médio prazo.

O relatório do BB-BI também destaca o impacto do cenário global sobre o mercado brasileiro. A possível adoção de barreiras comerciais pelos Estados Unidos, especialmente em relação à China, e medidas fiscais expansionistas que podem gerar inflação, fortalecem o dólar e aumentam os juros globais. Esses fatores afetam negativamente o crescimento mundial e, consequentemente, a dinâmica de mercados emergentes como o Brasil, diz a casa.

Diante desse panorama, o BB-BI mantém a preferência por teses de qualidade, com foco em empresas resilientes do índice Bovespa.

A combinação de atividade econômica doméstica mais forte e valuations atrativos oferece oportunidades no longo prazo, embora o caminho no curto prazo permaneça desafiador, segundo os analistas.