Embraer (EMBR3) dispara 150% e é melhor ação do Ibovespa em 2024; ainda vale a pena investir?

No entanto, o destaque se deu no terceiro trimestre, quando a empresa apresentou um lucro líquido ajustado de R$ 1,18 bilhão, sete vezes maior - 604,3% - do que o reportado no ano anterior.

Vale a pena investir em Embraer em 2025?

Apesar da forte variação positiva dos papéis da companhia neste ano, diversas casas de análise seguem com perspectivas positivas para as ações da Embraer.

De acordo com um relatório divulgado no início deste mês pelo Itaú BBA, as ações da empresa seguem descontadas. "Quando analisamos o múltiplo EV/EBITDA, historicamente a Embraer é negociada com um desconto médio de 10% em relação à Airbus (com períodos de prêmio, excluindo as distorções durante a pandemia). Atualmente, o desconto está em 15%", diz.

A casa tem recomendação outperform (compra) para as ações da companhia, com preço-alvo de US$ 43 para os ativos negociados em Nova York - em 20 de dezembro, os papéis da empresa estão sendo negociados por US$ 36 na NYSE.