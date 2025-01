Ibovespa opera em queda com Vale (VALE3) e Petrobras (PETR4); dólar sobe

O Ibovespa iniciou as negociações desta quarta-feira (8) em queda, retornando aos 120 mil pontos. Por volta das 10h30, o principal índice acionário da bolsa brasileira recua 0,76%, aos 120.240,73 pontos.

Nos primeiros minutos da sessão, poucos ativos da bolsa brasileira estão operando em alta.

Entre os destaques do índice Bovespa, as ações da Vale (VALE3) estão recuando novamente, após as quedas da última sessão, em linha com a variação negativa da cotação do minério de ferro na bolsa de Dalian, na China. Por volta das 10h30, os papéis da mineradora perdem 0,52%, a R$ 51,78.

Além disso, os papéis da Petrobras também estão operando no campo negativo, acompanhando a oscilação da cotação do petróleo Brent no exterior. Às 10h40, Petrobras ON (PETR3) recua 0,66%, a R$ 40,85, e Petrobras PN (PETR4) cai 0,49%, a R$ 36,80.