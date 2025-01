Safra reafirma visão negativa para Ambev (ABEV3); veja motivos

O Safra reafirmou sua recomendação underperform (venda) para as ações da Ambev (ABEV3), citando desafios no ambiente competitivo, possíveis mudanças no regime tributário brasileiro e fraqueza no mercado canadense.

A análise da casa baseou-se nos dados mais recentes da Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física (PIM-PF) de novembro, divulgada pelo IBGE, que apontou quedas na produção de bebidas alcoólicas e não alcoólicas.

Embora o índice PIM-PF seja historicamente um indicador relevante para os volumes da Ambev, o Safra destaca que sua representatividade pode estar comprometida devido à volatilidade gerada pela crise da Cervejaria Petrópolis, a terceira maior do país, que enfrenta um processo de recuperação judicial.

O índice de produção de bebidas alcoólicas registrou 103,8 pontos em novembro, marcando uma queda de 6% na comparação anual e 0,5% em relação ao mês anterior. Esses números permanecem abaixo da média histórica dos últimos cinco anos (-1% YoY e -0,2% MoM). Segundo o relatório, a Petrópolis continua sendo um fator de peso negativo, com volumes significativamente menores nos últimos meses.