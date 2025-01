Gol (GOLL4) e Azul (AZUL4): entenda detalhes de possível fusão

Segundo publicação do jornal Valor Econômico, a Gol (GOLL4) e a Azul (AZUL4) avançaram na negociação de uma possível fusão, uma vez que as companhias e a a holding Abra, controladora da Gol, estariam próximas de assinar um Memorando de Entendimento (MoU) que formalizaria as discussões sobre governança, estrutura de capital e modelo de negócios para a nova companhia.

O MoU, que pode ser firmado nas próximas semanas, dependeria de condições essenciais, incluindo a conclusão do processo de recuperação judicial (Chapter 11) da Gol, prevista para o primeiro semestre de 2025.

Um dos cenários considerados é a criação de uma nova corporação sem um grupo controlador definido, o que seria uma mudança significativa na estrutura de governança de ambas as companhias.

Vale lembrar que, juntas, Gol e Azul representam cerca de 60% do mercado aéreo brasileiro, o que poderia gerar sinergias significativas, como maior conectividade nas rotas e condições mais favoráveis para renegociar contratos de leasing.