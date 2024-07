IPCA-15 sobe 0,30% em julho, com destaque para passagens aéreas; confira análise

O destaque de alta ficou por conta do grupo de transportes, que subiu 1,12% em julho, contribuindo com 0,23 ponto percentual no índice geral. As passagens aéreas subiram 19,21% neste mês, registrando peso de 0,12 ponto percentual. Já a gasolina teve valorização de 1,43%, contribuindo com 0,07 ponto percentual para o índice.

“destacamos surpresas altistas em passagem aérea e serviços para veículos. O item alimentação no domicílio, por outro lado, veio abaixo das expectativas. Em relação aos núcleos, serviços subjacentes vieram acima das expectativas puxados por serviços para veículos e condomínio, enquanto industriais subjacentes vieram em linha com as expectativas”, diz o Itaú.

Os analistas do banco afirmam que o IPCA-15 de julho veio acima das expectativas e projetam uma deterioração do cenário daqui em diante.