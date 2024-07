Petrobras (PETR4) deve passar a economizar US$ 100 milhões por ano; entenda

Petrobras (PETR4) obtém apoio para ressarcimento de pagamento ao Carf

A Petrobras (PETR4) informou que obteve a aprovação de empresas parceiras para o ressarcimento de uma dívida de R$ 44,79 bilhões que a estatal detém junto ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf).

De acordo com a petroleira, cerca de 13% do contencioso é de responsabilidade de diversos parceiros da companhia nos consórcios de exploração e produção de petróleo.

A Petrobras informa que, até o momento, foi aprovada a adesão pelos parceiros correspondentes a 11% da dívida com o Carf. Isso totaliza aproximadamente R$ 2,2 bilhões, valor que representa 84% do total de ressarcimento a receber,

"A companhia continuará negociando as condições com os demais consorciados que ainda não aprovaram o ressarcimento dos valores referentes às suas respectivas participações e manterá o mercado devidamente informado acerca do assunto", diz a Petrobras.

Vale lembrar que, em junho deste ano, a Petrobras havia colocado fim a uma disputa tributária envolvendo incidência de Imposto de Renda, Cide, Pis e Cofins sobre remessas ao exterior, que totalizavam R$ 44,79 milhões.

Por outro lado, a estatal informou que, com esse movimento, terá um impacto de R$ 11,87 bilhões no lucro líquido do segundo trimestre deste ano.