SNEL11 atinge R$ 1,5 milhão em julho e prevê aumento de receita com nova bandeira tarifária

Além disso, a partir de julho, foi acionada a bandeira tarifária amarela devido às previsões de chuvas e ao aumento esperado no consumo de energia, o que deve contribuir para um crescimento na receita do fundo nos próximos meses.

Guido Andrade, analista da Suno Asset, explica que, com o aumento das tarifas de energia, o custo de aluguel das usinas também sobe, resultando em retornos maiores para o fundo. "Em resumo, tarifas mais altas aumentam o valor do aluguel das usinas," destaca Andrade.

O retorno total no período foi de 3,71%, em comparação com o CDI de 0,91%, o IPCA de 0,38%, e o benchmark do fundo (IPCA + 7,00% ao ano), que foi de aproximadamente 0,95%. Dessa forma, o retorno total representou 409% do CDI, 976% do IPCA, e 392% do benchmark.

No que diz respeito ao volume, foram negociados R$ 11,5 milhões no mês, com uma média diária de R$ 500.120,99. "O volume médio de negociações diárias manteve-se estável em relação aos meses anteriores, mas acreditamos que esse indicador tende a crescer gradualmente nos próximos períodos," afirma a gestora.

Saiba mais sobre o SNEL11

O fundo imobiliário Suno Energias Limpas foi criado após o fechamento de uma parceria com o Centro Brasileiro de Infra-estrutura (CBIE), se tornando o primeiro FII a atuar no mercado com a estratégia de investir principalmente em ativos relacionados a energias limpas e renováveis.