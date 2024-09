3R Petroleum (RRRP3) anuncia novo nome após incorporação da Enauta (ENAT3)

Com a incorporação da Enauta (ENAT3), a 3R Petroleum (RRRP3) informou que passará a se chamar Brava Energia. Assim, as ações da empresa serão negociadas sob o ticker BRAV3 a partir do dia 09 de setembro de 2024.

Segundo comunicado da 3R, a nova marca Brava Energia reflete o início da jornada de uma das principais empresas independentes do setor de óleo e gás da América Latina, com um portfólio diversificado e robusto volume de reservas provadas de baixo risco, integradas a atividades industriais e ativos logísticos.

De acordo com o documento, a BRAV3 está atenta às oportunidades de desenvolvimento de novos negócios e ao aproveitamento de suas vantagens competitivas que podem gerar valor aos acionistas, clientes, fornecedores, colaboradores e a sociedade.

"Brava Energia reforça a brasilidade da companhia, a bravura da equipe e parceiros na entrega de melhores resultados. A marca destaca uma empresa responsável, segura, eficaz, eficiente, corajosa, robusta, ágil e pragmática", diz o CEO, Décio Oddone.

Relembre a fusão entre 3R (RRRP3) e Enauta (ENAT3)

No início de julho, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou a fusão entre 3R Petroleum e Enauta (ENAT3) sem restrições.