Dividendos da Petrobras (PETR4) 'continuam a fluir', diz XP; entenda a tese

Nesta segunda-feira (02), o governo deu detalhes sobre o seu projeto de lei orçamentária anual (PLOA) para 2025, e isso impacta diretamente nas projeções para a Petrobras (PETR4). Entenda o porquê a seguir.

De acordo com a PLOA de 2025, o governo espera receber R$ 14,60 bilhões em dividendos da Petrobras, uma vez que tem participação direta na empresa. Isso implica um pagamento de cerca de US$ 10 bilhões em proventos da estatal ao longo de 2025.

Tal previsão é consistente com as recentes distribuições de cerca de US$ 2,50 bilhões por trimestre, e também se alinham com as previsões da XP sobre os proventos ordinários da petroleira.

“Embora os dividendos ordinários tenham atendido às nossas expectativas, acreditamos que há espaço para um aumento adicional dos dividendos extraordinários“, diz a casa.