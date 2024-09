SNFF11 tem resultado milionário em julho, com DY mensal de 1,13%

O SNFF11,(FoF) gerido pela Suno Asset, apresentou um resultado de R$ 2,4 milhões em julho, conforme divulgado em seu relatório gerencial mais recente. Esse desempenho permitiu ao Fundo distribuir R$ 0,85 por cota e provisionar R$ 1,00, valor que foi pago aos cotistas em 23 de agosto.

Ao longo dos últimos 12 meses, o SNFF11 distribuiu rendimentos de R$ 10,41 por cota, resultando em um retorno de 11,82%. O dividend yield mensal do Fundo foi de 1,13%. Além disso, o SNFF11 possui uma reserva acumulada de aproximadamente R$ 0,63 por cota, destinada a futuras distribuições.

Em julho, o retorno patrimonial do SNFF11 foi de 1,33%, encerrando o mês com um alpha de 6,43% sobre o IFIX desde o início, e uma rentabilidade equivalente a 137% do índice. No mercado secundário, o Fundo registrou um retorno total de 0,94%, superando o desempenho do IFIX, que foi de 0,52%, com um volume médio diário de negociação de R$ 519 mil.

A gestora do SNFF11 observou que o resultado patrimonial foi favorecido pela valorização dos ativos, refletindo uma ligeira melhora nas expectativas de mercado em relação ao cenário macroeconômico e uma redução marginal nos juros reais dos Títulos do Tesouro Direto indexados ao IPCA.