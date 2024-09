Lanches e guerra: por que os EUA tinham Burger King em bases no Iraque?

Em 2010, o general Stanley McChrystal, que comandava as forças da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) no Afeganistão à época, baniu as redes de fast food das bases sob seu comando. No ano anterior, ele já havia proibido bebidas alcoólicas na base de Cabul, capital do país, sob a alegação de que militares estavam comparecendo ao serviço de ressaca.

A alegação para o fim das lanchonetes foi a de que o foco deveria estar em atender às necessidades essenciais e materiais de guerra, e não em manter infraestruturas comerciais. Um comandante chegou a escrever em um blog militar: "Esta é uma zona de guerra, não um parque de diversões", alterando os ânimos na região.

Abertura de uma unidade da lanchonete Chili's no Campo Arifjan, no Kuwait Imagem: Wikimedia Commons

Ainda se afirmou que fornecer luxos não essenciais a grandes bases na região, como Bagram e Kandahar, desviava a atenção das necessidades primárias da guerra, como levar armamentos, água e comida para os combatentes.

Banimento durou pouco