Ranking: Petrobras está entre 20 maiores pagadoras de dividendos do mundo

Veja abaixo as 20 maiores pagadoras de dividendos do mundo

1. HSBC Holdings - US$ 11,7 bilhões

2. Nestle - US$ 8,77 bilhões

3. China Mobile Limited - US$ 6,30 bilhões

4. Mercedes-Benz Group - US$ 6,13 bilhões

5. Allianz - US$ 5,83 bilhões

6. BNP Paribas - US$ 5,63 bilhões

7. Microsoft - US$ 5,57 bilhões

8. Stellantis - US$ 5,27 bilhões

9. Sanofi - US$ 5,18 bilhões

10. Axa - US$ 4,84 bilhões

11. Toyota Motor - US$ 4,68 bilhões

12. Rio Tinto - US$ 4,5 bilhões

13. Petrobras - US$ 4,18 bilhões

14. Zurich Insurance Group - US$ 4,17 bilhões

15. Tencent Holdings - US$ 4,09 bilhões

16. Deutsche Telekom - US$ 4,08 bilhões

17. Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton - US$ 4,04 bilhões

18. Bayerishe Motoren Werke, BMW - US$ 3,92 bilhões

19. Apple - US$ 3,83 bilhões

20. L'Oreal - US$ 3,77 bilhões

Qual a situação das empresas brasileiras?

Após remunerar os investidores com US$ 4,18 bilhões, apenas a Petrobras figurou entre as 20 maiores pagadoras de dividendos do mundo. A mineradora Vale (VALE3) não apareceu no ranking do 2° trimestre por não ter pagado proventos no período (abril a junho). Pela sua política, a companhia paga dividendos em março e setembro.

Outras empresas brasileiras que figuraram no ranking global foram: Banco do Brasil (US$ 692 milhões), Telefônica Brasil (US$ 429 milhões), Eletrobras (US$ 158 milhões), B3 (US$ 133 milhões) e Bradesco (US$ 54 milhões).

EUA e Europa em alta

Nos mercados emergentes, os dividendos totais alcançaram US$ 42,4 bilhões, uma alta de 18,4% na base ajustada. O crescimento mais rápido dos proventos aconteceu na Colômbia, Tailândia e no Brasil, principalmente por conta das empresas petrolíferas. Nestes países, o segundo trimestre é sazonalmente importante.