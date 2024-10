Frustração com pacote chinês faz Bolsa cair e dólar subir nesta terça-feira

A única novidade decepcionou. O governo chinês adiantará 100 bilhões de yuans (cerca de US$ 14,1 bilhões) do orçamento de investimento de 2025. Outros 100 bilhões de yuans serão destinados a projetos de construção. Especialistas esperavam um anúncio na casa dos trilhões no curto prazo. Na primeira reação negativa, no início da madrugada brasileira, o minério de ferro caia mais de 4%.

No pregão de segunda-feira, muitos investidores se anteciparam e compraram ações da Vale (VALE3). A expectativa era ganhar com a alta do minério, que seria provocada por um pacote de medidas mais robusto. "A China é o principal consumidor global de produtos básicos, e quando ela enfrenta dificuldades, o impacto é sentido em todo o mundo, inclusive nos Estados Unidos. Se a China vai mal, isso afeta todos os mercados. Por aqui, não poderia ser diferente", diz Ítalo Neiva, sócio da Choice Investimentos. A China é a maior compradora dos produtos de exportação brasileiros.

Na mesma hora, VALE3 tinha queda de 3,46%, chegando a R$ 60,85.

Além disso, outros fatores internacionais causam mais pessimismo. A alta do petróleo — que ontem passou de US$ 80 o barril — pode jogar um balde de água fria nos cortes de juros do Fed (Federal Reserve, o banco central dos Estados Unidos). Impulsionada pelas chances de um ataque de Israel ao Irã e da proximidade do furacão Milton em relação à costa da Flórida, inflação nos EUA pode voltar a crescer.

Por isso, quase ninguém mais aposta em um corte de meio ponto percentual em dezembro. E já começam a pipocar chances de que o corte não seja feito — o que é ruim para o Brasil e outros mercados emergentes.

Enquanto os juros americanos continuam altos, os investidores mundiais não saem do Tesouro Americano para se arriscar em Bolsas como a brasileira. Por isso, o volume do Ibovespa tem se mantido baixo. Ontem foi de R$ 17,9 bilhões. A média anual diária é de R$ 23,3 bilhões.