Como transformar conflitos no trabalho em momentos de 'fricção criativa'?

É possível transformar atritos em discussões que sejam positivas para as equipes?

Para Amy Gallo, editora da Harvard Business Review e host do podcast Women at Work, os 'conflitos saudáveis' podem gerar benefícios como fricção criativa, oportunidades de crescimento, mais satisfação no trabalho e a criação de relacionamentos mais sólidos.

Amy foi um dos destaques do MaxiMídia, evento que aconteceu nesta semana, em São Paulo.