Sem brinde repetido: o que o público pode esperar das marcas no Rock in Rio

Essa edição comemora os 40 anos do Rock in Rio. Como é o desafio de sempre tentar fazer uma edição melhor do que a última: além do lineup, quais inovações serão levadas para o público este ano?

Rodolfo Medina, VP de marketing e parcerias do Rock in Rio e presidente executivo do Grupo Dreamers Imagem: Divulgação

Comemorar 40 anos é um marco para gente. O Rock in Rio tem a possibilidade de reunir gerações e poucos projetos de entretenimento têm essa força. A gente quer estimular esses encontros de histórias memoráveis.

Teremos desde o musical ('Sonhos, lama e Rock and Roll' contará a história do festival em 4 sessões por dia), que vai relembrar a criação do festival, até uma super projeção, no palco principal, que vai contar a história dos nossos 40 anos.

Além disso, vai acontecer o dia Brasil, em que vamos celebrar a música brasileira (no dia 21 de setembro, somente músicos nacionais irão se apresentar, entre shows de música sertanejo, samba, rap e pop, bossa nova e música clássica). Nada melhor que os 40 anos para fazer isso.

Também iremos encontrar a Cidade do Rock diferente, uma vez que o Parque Olímpico sofreu algumas mudanças. O fluxo de logístico interno também vai ser bem diferente. Do outro lado, temos uma provocação para as marcas que estarão lá, de como melhorar a experiência de quem está lá dentro e de também levar a experiência para quem não pode ir.