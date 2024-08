Super Banco Imobiliário ganha nova versão com maquininha de cartão PagBank

Mais parcerias que deram certo

Não é a primeira vez que a empresa inova neste sentido. Já lançaram uma edição com o Luan Santana chamado Banco Imobiliário Luan City, em que as opções do tabuleiro são locais que marcaram a carreira do cantor. E existe o Banco Imobiliário CCXP lançado em 2023 com a temática de cultura pop.

Anos atrás, se juntaram com a Braskem para desenvolver produtos com polietileno verde feito de matéria-prima 100% renovável. A parceria resultou no Banco Imobiliário Sustentável, conectando a proposta de educação ambiental e entretenimento. Aqui as regras são relacionadas ao tema, como proteção ambiental e coleta seletiva.

Também já se uniram com Milton Nascimento em uma versão especial de Ferrorama. O artista assinou o relançamento do brinquedo para homenagear a sua despedida dos palcos com a turnê "a última sessão de música" com os 85 anos da marca.

Ainda este ano, o PagBank e B3 lançaram um jogo digital pensando no mundo dos investimentos. Duelo dos Investimentos é um jogo de cartas digital, disponível no aplicativo do PagBank para democratizar o conhecimento financeiro. Cada jogador precisa decidir sobre como e no que investir em cenários que simulam a realidade econômica.