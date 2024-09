Caboré 2024 anuncia lista completa de indicados

Bebeto Pirró, diretor de publicidade do UOL, foi um dos indicados na categoria Profissional de Veículo. Os outros indicados na categoria foram Gleydis Salvanha (Google) e Marcelo Pacheco (Eletromídia).

Os vencedores das 14 categorias são escolhidos pelos assinantes do jornal especializado Meio & Mensagem, que promove o evento. A votação, online, é auditada pela PWC, e acontecerá entre os dias 28 de outubro e 28 de novembro.

A festa e cerimônia de premiação do Caboré acontecerão no dia 4 de dezembro, dia mundial da propaganda, no Espaço Monte Líbano, em São Paulo.

Confira a lista completa:



Anunciante

BYD

Coca-Cola

Nubank

Dirigente da Indústria