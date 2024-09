Bebeto Pirró, diretor de publicidade do UOL, é indicado ao Prêmio Caboré

Os vencedores das 14 categorias são escolhidos pelos assinantes do jornal especializado Meio & Mensagem, que promove o evento. A votação, online, é auditada pela PWC, e acontecerá entre os dias 28 de outubro e 28 de novembro.

A festa e cerimônia de premiação do Caboré acontecerão no dia 4 de dezembro, dia mundial da propaganda, no Espaço Monte Líbano, em São Paulo.

Novas soluções de publicidade

Bebeto está à frente de um time de 90 profissionais da publicidade do UOL. Só em 2024, a equipe garantiu a comercialização de centenas de projetos de conteúdo dos mais variados calibres, do já tradicional CarnaUOL à cobertura dos grandes festivais de música e dos Jogos Olímpicos de Paris-2024.

Além disso, a equipe estabeleceu parcerias comerciais estratégicas em eventos, como Lide Brazil Conference e o Arraiá Estrelado, e consolidou o sucesso das parcerias com Pluto TV e Microsoft. Também inovou em formatos de distribuição, com pacotes como o Ampli 360, que amplifica conteúdos de marca em plataformas sociais do UOL, ou com o pacote Blast XPerience, junto à NEOOH.

Para completar, Bebeto participou da concepção editorial e comercial de TOCA, a nova plataforma de música do UOL. Formado em Administração de Empresas pela FAAP e com graduação em Publicidade e Propaganda pela Faculdade Belas Artes, o executivo possui vinte anos de experiência no mercado e está há quatorze anos no UOL.