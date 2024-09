A organização do Prêmio Caboré, maior premiação da indústria de comunicação, marketing e mídia do Brasil, anunciou ontem (26) a lista completa dos indicados aos troféus deste ano. Bebeto Pirró, diretor de publicidade do UOL, foi um dos indicados na categoria Profissional de Veículo. Os outros indicados na categoria foram Gleydis Salvanha (Google) e Marcelo Pacheco (Eletromídia). Os vencedores das 14 categorias são escolhidos pelos assinantes do jornal especializado Meio & Mensagem, que promove o evento. A votação, online, é auditada pela PWC, e acontecerá entre os dias 28 de outubro e 28 de novembro. A festa e cerimônia de premiação do Caboré acontecerão no dia 4 de dezembro, dia mundial da propaganda, no Espaço Monte Líbano, em São Paulo. Confira a lista completa:



Anunciante BYD

Coca-Cola

Nubank Dirigente da Indústria Leo Chebly (Neooh)

Paulo Marinho (Globo)

Patricia Muratori (YouTube) Agência de Comunicação AlmapBBDO

DM9

Gut Profissional de Marketing Ionah Kochen (Nestlé)

Marcel Sacco (BRF)

Renata Gomide (Grupo Boticário) Profissional de Veículo Bebeto Pirró (UOL)

Gleydis Salvanha (Google)

Marcelo Pacheco (Eletromídia) Profissional de Criação André Kassu (CP+B)

Felipe Cury (Le Pub)

Rodrigo Almeida (Artplan) Profissional de Inovação Cecília Varanda (Unilever)

Daniel Martins (Galeria e Gux)

Nohoa Arcanjo (Creators LLC) Profissional de Mídia Andre Scaciota (Itaú)

Stella Lopes (Ambev)

Vitor Miguel (WMcCann) Profissional de Estratégia Carol Mello (Galeria)

Juliana Elia (Publicis)

Rita Almeida (AlmapBBDO) Profissional de Atendimento e Negócios Carol Boccia (BETC Havas)

Raphaela Martins (Meta)

Verônica Gordilho (Africa Creative) Plataforma de Conteúdo Record

Metrópoles

Netflix Plataforma de Comunicação Kwai

Mercado Ads

Pluto TV Serviço de Marketing BRMedia

Street Wise

Winnin Produção Aventura

Jamute

The Youth Novas soluções de publicidade Bebeto está à frente de um time de 90 profissionais da publicidade do UOL. Em 2024, a equipe garantiu a comercialização de centenas de projetos de conteúdo dos mais variados calibres, do já tradicional CarnaUOL à cobertura dos grandes festivais de música e dos Jogos Olímpicos de Paris-2024. Além disso, a equipe estabeleceu parcerias comerciais estratégicas em eventos, como Lide Brazil Conference e o Arraiá Estrelado, e consolidou o sucesso das parcerias com Pluto TV e Microsoft. Bebeto também participou da concepção editorial e comercial de TOCA, a nova plataforma de música do UOL. Indicações em outros anos Em 2023, Paulo Samia, CEO do UOL, foi indicado em uma das principais categorias do prêmio, como Dirigente da Indústria da Comunicação. No ano anterior, o UOL foi indicado como melhor Veículo de Comunicação - Produtor de Conteúdo. O UOL já foi indicado nesta categoria em 7 oportunidades -além de 2022, concorreu também em 1998, 2006, 2009, 2016, 2018 e 2019, ficando com a coruja (como é conhecido o troféu) em 2018.