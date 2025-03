Jornalista Mariana Barbosa é a nova colunista do UOL Economia

A jornalista Mariana Barbosa passa a assinar uma coluna no UOL Economia, com foco no setor privado e suas relações com políticas públicas. A coluna abordará, especialmente, o mercado bancário, analisando tanto os negócios das instituições financeiras quanto o impacto das políticas macroeconômicas no cotidiano dos leitores.

Serão discutidos temas como políticas de crédito, meios de pagamento e o sistema Pix, oferecendo uma visão aprofundada sobre como essas questões afetam a economia e o comportamento dos consumidores.

Quem é Mariana Barbosa

Jornalista experiente, Mariana construiu sua carreira na cobertura de economia e negócios. Passou por grandes veículos da imprensa brasileira, como Estadão, Folha e Globo, além do Brazil Journal, sempre acompanhando de perto o setor.