IR 2025: Declaração pelo celular só fica disponível em 1º de abril

Preenchimento online será permitido a partir de 1º de abril, diz Receita. A data marca a habilitação para a declaração pelo site da Receita Federal. Em tablets e smartphones, o preenchimento pode ser feito com auxílio do aplicativo "Receita Federal".

Preenchimento online da declaração de 2025 segue indisponível Imagem: Reprodução/Receita Federal

Liberação coincide com disponibilidade para declaração pré-preenchida. A Receita explica que os dados no sistema "Meu Imposto de Renda", utilizado para a transmissão online dos documentos, estarão 100% disponíveis apenas no dia 1º de abril.

Receita minimiza impacto aos contribuintes por atraso para liberações. O supervisor regional do Imposto de Renda de São Paulo, Ricardo Roberto Mendes Ribeiro Junior, garante que a impossibilidade do sistema para realizar as declarações online não altera o fluxo de recebimentos.

Os 60 dias, que vão do dia 1º de abril até 30 de maio, vão ser mais do que suficiente para quem quiser aguardar um pouquinho.

Ricardo Mendes Ribeiro, supervisor regional do Imposto de Renda

Pré-preenchida será liberada em duas etapas

Modelo está disponível sem as informações de instituições financeiras. Para os contribuintes que desejam antecipar o preenchimento da declaração, a pré-preenchida pode ser importada pelo programa de computados com a ausência dos dados bancários, que estarão disponíveis apenas no próximo mês.