Dona do iFood, Prosus compra Decolar por US$ 1,7 bilhão

CEO da Despegar aponta benefícios aos stakeholders. Damián Scokin, CEO da Despegar, enfatizou o valor significativo para acionistas e clientes. Segundo ele, a Prosus é o parceiro ideal para expandir a oferta de serviços e melhorar a experiência dos consumidores.

Despegar é líder no setor de viagens na América Latina. Atuando em mais de 19 mercados, a Despegar conecta clientes por canais digitais e físicos, além de atender parceiros no segmento B2B. A empresa processa 9,5 milhões de transações anuais e gerou US$ 5,3 bilhões em reservas em 2023.

Prosus busca sinergias com outras empresas do grupo. A integração da Despegar ao portfólio da Prosus inclui parcerias com marcas consolidadas, como iFood e Sympla, visando alavancar o crescimento e ampliar a oferta de produtos e serviços.

Mercado promissor na América Latina impulsiona aquisição. Bloisi destacou o potencial da região, que combina crescimento do PIB com oportunidades no setor de viagens online, tornando a Despegar um investimento estratégico para o médio e longo prazo.

Conclusão da operação está prevista para 2025. A transação será finalizada no segundo trimestre de 2025, sujeita à aprovação regulatória e dos acionistas da Despegar. O pagamento será realizado com recursos próprios da Prosus.