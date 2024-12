'Morumbis' ganha eleição de melhor campanha publicitária do ano; veja top 5

Entre os eleitores, estão presidentes, vice-presidentes ou diretores de criação das principais agências de publicidade do país. Cada um deles preparou uma lista com as dez melhores ações de marketing do ano.

Poderiam ser indicadas campanhas integradas, anúncios de mídia impressa, comerciais para televisão, ações exclusivamente digitais ou dirigidas a outros meios. Os participantes não puderam escolher campanhas de suas agências.

Confira as 5 mais bem votadas:

1º lugar: 'Morumbis', da David para Bis, da Mondelez

O comercial que divulgava a parceria entre o São Paulo Futebol Clube e a Mondelez brincava com outros trocadilhos (infames ou não). Confira: