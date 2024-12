Saiba como facilitar a negociação de suas dívidas no Renegocia!

Selecione o credor e descreva o pedido de renegociação. Após incluir a empresa que possui débitos pendentes, escolha o campo "Problema" e, em seguida, selecione o tópico "Renegociação/Parcelamento de Dívida".

Indique que deseja participar do Programa Renegocia!. Ao descrever o endividamento, explique que deseja participar do mutirão de renegociação e forneça os detalhes referentes à dívida.

Aguarde pela proposta a ser apresentada pelo credor. Depois da manifestação aceita, é possível interagir com a empresa, anexar documentos, tirar dúvidas e até complementar a situação.

Renegocia! oferece condições especiais de pagamento. É possível que sejam disponibilizados também possíveis descontos no valor da dívida. A iniciativa tem o objetivo de garantir que os endividados não se comprometam financeiramente.

Mutirão segue até 17 de janeiro de 2025. Nesta edição do programa, a Senacon (Secretaria Nacional do Consumidor) oferece prioridade na negociação vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul, moradores ribeirinhos da Região Norte, povos originários e mulheres chefes de família.

O que pode ser renegociado