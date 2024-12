Honda e Nissan buscam fusão até 2026 em movimento histórico

A Honda nomeará a maioria dos membros do conselho da holding, segundo a empresa.

A combinação com a Mitsubishi Motors elevaria as vendas globais do grupo japonês para mais de 8 milhões de carros. O atual terceiro grupo é a Hyundai e a Kia da Coreia do Sul.

Honda e Nissan estão explorando maneiras de reforçar sua parceria, incluindo uma fusão, informou a Reuters na semana passada.

As duas empresas disseram em março que estavam considerando a cooperação em eletrificação e desenvolvimento de software. Elas concordaram em realizar pesquisas conjuntas e ampliaram a colaboração para a Mitsubishi Motors em agosto.

No mês passado, a Nissan anunciou um plano para cortar 9.000 empregos e 20% de sua capacidade de produção global depois que as vendas despencaram nos mercados da China e dos EUA. A Honda também divulgou lucros piores do que o esperado devido à queda nas vendas na China.

Assim como outras montadoras estrangeiras, a Honda e a Nissan perderam terreno no maior mercado do mundo, a China, para a BYD e outras marcas locais que fabricam carros elétricos e híbridos com software inovador.