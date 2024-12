PDT vai ao STF e pede que Corte suspenda última elevação da Selic

O PDT (Partido Democrático Trabalhista) acionou o STF (Supremo Tribunal Federal) para que a Corte determine ao Banco Central um "aprimoramento" do processo de decisão sobre a taxa básica de juros. Para a sigla, a definição da Selic deve dimensionar e observar o impacto dos juros sobre o orçamento fiscal e sobre a trajetória da dívida pública, além de "necessariamente" levar em consideração os efeitos sobre o crescimento econômico, o mercado de trabalho, a erradicação da pobreza e a redução de desigualdades sociais.

Na ação, apresentada nesta segunda-feira (23), o PDT pede ainda que o STF determine uma revisão dos parâmetros utilizados na mensuração de expectativas do mercado, com a abertura do Boletim Focus a outros atores institucionais "não relacionados ao mercado financeiro". Liminarmente, o partido presidido pelo deputado André Figueiredo (PDT-CE) também solicita que a Corte suspenda os efeitos do último comunicado do Copom (Comitê de Política Monetária), quando o colegiado elevou a Selic a 12,25% ao ano.

"A narrativa de realizar um corte epistemológico e valorativo, para conceber as decisões do Copom apenas como uma decisão técnica, destituída de roupagem política, não encontra agasalho seguro na empiria, muito menos em seus efeitos e na captura do orçamento público brasileiro", diz o partido, que alega ainda que não pretende que o STF se substitua à autoridade monetária, mas que submeta o BC "aos preceitos da Constituição econômica".