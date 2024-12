Focus: mercado projeta Selic a 14,75% ao ano ao fim de 2025

Os analistas do mercado financeiro consultados semanalmente pelo BC (Banco Central) voltaram a elevar as expectativas para o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) neste ano e no próximo. O Relatório Focus divulgado nesta segunda-feira (23) projeta também uma taxa básica de juros maior ao final dos próximos dois anos.

Como devem ficar os juros

Mercado prevê taxa Selic mais alta ao final de 2025 e 2026. As novas previsões mostram que a taxa básica de juros deve saltar 2,5 pontos percentuais no próximo ano, dos atuais 12,25% ao ano para 14,75% ao ano. A expectativa também é de menor intensidade das quedas em 2026, com a taxa Selic estimada em 11,75% ao ano, ante variação prevista de 11,25% ao ano há uma semana.

Copom (Comitê de Política Monetária) estima Selic em 14,25% ao ano em março. Ao elevar a Selic em 1 ponto percentual, de 11,25% ao ano para 12,25% ao ano, os diretores do BC sinalizaram para mais duas altas semelhantes dos juros nos dois primeiros encontros de 2025.