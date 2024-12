Arrume as contas públicas, presidente Lula

Diante de um Congresso que pouco se importa com o equilíbrio fiscal e a saúde das contas públicas, a hora é propícia ao exercício de uma liderança efetiva que só pode partir de quem tem voto e legitimidade para isso. Não adianta achar que a troca do presidente do Banco Central e a mera aprovação do pacote fiscal já retiraram todas as pedras do caminho.

O desafio, presidente Lula, é ajustar as contas. O déficit zero está longe de ser alcançado. Pior, o superávit para estancar a sangria da dívida pública só aparece nas projeções daqui a dez anos.

Empurrar com a barriga até 2026 não é uma opção, a não ser que se aceite conviver com juros e câmbio descontrolados, desemprego alto e crescimento econômico no chão. Parece claramente a receita perfeita para perder as eleições.