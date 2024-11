Pacote fiscal tem condão de melhorar a economia

As medidas de corte de gastos podem colaborar para melhorar as expectativas dos agentes econômicos, sobretudo daqueles que financiam o déficit público. Elas precisarão, entretanto, contemplar ações concretas e críveis, lembrando que muitas das medidas relevantes dependem da boa vontade do Congresso Nacional.

Os candidatos ao ajuste são conhecidos: Fundeb, indexações de gastos, vinculações, salários e emendas parlamentares. Desse conjunto de grandes possibilidades, será preciso ter clareza e inteligência, além de sofisticação política e sensibilidade social. Não é trivial. Longe disso.

A vinculação da Saúde e da Educação à receita, por exemplo, não tem mais razão de ser. Se o próprio governo aprovou uma regra nova para o comportamento dos gastos, todas as despesas relevantes precisam seguir o ritmo do Novo Arcabouço, no máximo.

Quanto ao salário mínimo, por que não se discutir uma separação daquilo que é política de mercado de trabalho em relação ao que é política de gasto social? Ora, o processo orçamentário deveria, justamente, servir para se debater, ano a ano, as prioridades, com base no planejamento plurianual.

É hora de uma reforma orçamentária democrática digna desse nome. Há muito por ser feito e esperamos que o pacote fiscal represente o primeiro passo nessa direção.

A Lei Geral de Finanças Públicas data do Governo João Goulart! Precisa ser urgentemente modernizada e superada. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, atualmente, ganhou uma configuração que é arriscada e perigosa. Regras gerais e definições importantes estão, cada vez mais, presentes ali. Precisa ser lipoaspirada.