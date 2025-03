Orçamento, reforma do IR e responsabilidade fiscal

Se o Congresso quiser discutir mudanças nessa matéria, a partir do comando constitucional introduzido, aliás, pela Emenda Constitucional nº 109, ainda na época do ex-Ministro Paulo Guedes, seria ótimo.

O que não se deve permitir é a retirada das propostas de compensação enviadas pelo Executivo por iniciativas em troca de fumaça. Foi o que se viu no episódio recente da desoneração da folha de pagamentos, quando o Senado apresentou a repatriação de recursos e certas quimeras a título de compensar as perdas proporcionadas pela benesse tributária.

Outro risco na tramitação do assunto na Câmara e no Senado diz respeito à pressão dos Estados e Municípios. Eles entendem que perderão receitas, já que o Imposto de Renda é dividido com eles por meio dos Fundos de Participação. Ora, mas a majoração sobre os mais de 140 mil contribuintes ricos vai ser também partilhada com os governos regionais.

Não há que se discutir transferências adicionais, portanto. Essa questão precisa ser neutralizada no nascedouro, sob pena de se inventar uma despesa obrigatória nova, pondo a perder a neutralidade do projeto de lei original, premissa adotada pelo ministro Fernando Haddad desde que o tema veio à tona.

É preciso ainda apontar os problemas de redação e de complexidade introduzidos na legislação do Imposto de Renda. Normas confusas ou mal redigidas podem levar ao aumento do contencioso ou, no mínimo, emperrar os objetivos pretendidos, sobretudo no que se refere às medidas compensatórias.

O governo conseguiu superar a má impressão e as turbulências ocasionadas pela repentina introdução da mudança da faixa de isenção, no fim do ano passado, no seu rol de prioridades. O anúncio parece ter sido bem recebido pelos mercados e pela opinião pública. A medida tem potencial de alavancar as avaliações positivas a respeito da gestão do presidente Lula. A ver.

De resto, a semana passada pautou-se também pela tardia aprovação do Orçamento de 2025. Nessa frente, muitas dúvidas e poucas indicações práticas de quanto o governo estaria disposto a conter no conjunto de gastos sujeitos a tesouradas, os chamados discricionários.