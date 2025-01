Salto: dólar perdeu força após desencanto com medidas prometidas por Trump

O dólar manteve a trajetória das duas últimas sessões e caiu mais uma vez na tarde de hoje. Pela primeira vez desde dezembro do ano passado, a moeda fechou abaixo dos R$ 6. Ao término das negociações, a moeda fechou sendo vendida a R$ 5,946, uma queda de 1,4%.

As decisões de Donald Trump continuam no radar do mercado, como a promessa de taxar as importações com origem na China, Canadá, México e União Europeia tem balizado as expectativas.

Eu vejo um certo realinhamento. O governo percebeu que fez pouco e prometendo fazer mais. Essa lista de 25 medidas aí do ministro, ainda que seja genérica, tem ali um componente importante que é o chamado reforço do arcabouço fiscal.

E, por outro lado, a questão do próprio Estados Unidos e de uma certa materialização de um cenário, talvez, com todos os problemas que a gente possa discutir dos disparates anunciados lá pelo Donald Trump, menos gravoso. Felipe Salto, colunista do UOL

Reverendo: 'Bispa teve fala potente, e Trump tentou desqualificá-la'

No UOL News, o reverendo Arthur Cavalcante, deão da Catedral Anglicana de São Paulo, disse que a bispa Mariann Edgar Budde teve fala potente ao pedir misericórdia para minorias, e o presidente Donald Trump tentou desqualificá-la. O religioso pertence à mesma denominação da bispa.