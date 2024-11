Abono salarial, seguro-desemprego e BPC deveriam entrar no ajuste fiscal

Há setores do próprio governo que parecem jogar contra o planejamento da área econômica para o corte de gastos. Particularmente, preocupam-se com alterações que prejudiquem benefícios sociais antigos, a exemplo do BPC (Benefício de Prestação Continuada), do Abono Salarial e do Seguro-Desemprego. Comento, a seguir, como viabilizar politicamente mudanças com efeito fiscal relevante nesses temas. Para legitimá-los, será preciso também pôr o dedo nos fabulosos gastos tributários.

O BPC custou R$ 107 bilhões no acumulado em 12 meses até setembro de 2024, segundo dados do próprio Tesouro Nacional. No mesmo mês de 2023, também para o acumulado em 12 meses, a despesa do BPC havia sido de R$ 87,7 bilhões. Já o Abono Salarial representou, nas mesmas bases e períodos: R$ 28,4 bilhões e R$ 25,4 bilhões. Finalmente, as despesas do Seguro-Desemprego totalizaram, respectivamente: R$ 51,6 bilhões e R$ 45,8 bilhões.

Como se vê, esses três programas levaram, juntos, R$ 187 bilhões, até setembro de 2024. No mesmo mês de 2023, para o acumulado em 12 meses, o gasto conjunto dessas três rubricas havia totalizado R$ 159 bilhões. Para fins de comparação, o Programa Bolsa Família, nos dois períodos e na mesma base de cálculo, somou R$ 168,3 bilhões (set/24) e R$ 146,4 bilhões (set/23).