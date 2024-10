Salto: Aneel dá boa notícia para consumidores e que BC não poderá ignorar

Consumidores podem comemorar o anúncio da Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) de reduzir cobrança extra pela cor da bandeira da conta de luz, e o Banco Central não pode ignorar a medida, afirmou o economista e colunista do UOL Felipe Salto durante participação no UOL News 2ª Edição desta sexta-feira (25).

A bandeira deixa de ser vermelha — cor que ficou durante dois meses com a cobrança de R$ 7,877 a casa 100 kWh —, e a cobrança extra passa a ser da cor amarela a R$ 1,88. A decisão veio devido a melhoras na condição de chuvas pelo país, segundo o órgão.