É hora de todos pagarem a conta do ajuste fiscal

O pacote fiscal a ser anunciado pelo governo federal deve colaborar para restabelecer um padrão mínimo de confiança e credibilidade na política fiscal. O déficit melhorou, desde o ano passado, em boa medida em razão das ações tomadas pelo lado da receita. Mas é preciso ir além.

No artigo anterior, mostrei algumas opções de medidas pelo lado das despesas primárias (que não incluem os juros da dívida). Mesma importância deve ser dada aos chamados gastos tributários, as renúncias de receitas públicas relacionadas a benefícios, incentivos, regimes especiais, etc.

Segundo o Demonstrativo de Gastos Tributários (DGT), documento que acompanha o Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) para 2025, há mais de R$ 540 bilhões em renúncias de receitas para o ano que vem. Ainda que esse volume não represente o real potencial arrecadatório, ele congrega iniquidades que precisam ser corrigidas em benefício do equilíbrio fiscal e da justiça econômica e social.