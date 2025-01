Gastos públicos emperram o país

Costuma-se relativizar o número acima em razão do peso dos gastos com juros. O problema é que eles também constituem despesas, obrigações do Estado. Não podem ser caloteados os que compraram dívida para financiar, justamente, despesas não cobertas por receitas. A dívida e seu custo altíssimo só vão ser aplacados quando o governo melhorar a dinâmica das despesas que estão no seu controle.

Evidentemente, ele precisa do apoio do Congresso para isso. É preciso reformar a Constituição e as leis que estabeleceram regras hoje claramente caducas. Regras estas que obrigam, amarram, vinculam e indexam diversas políticas públicas. Do resultado, da efetividade, da escola em boas condições, do posto de saúde funcionando etc, disso ninguém quer saber. O que se busca é preservar o modelo de gastos crescentes e blindados.

Em boa medida, há os que legitimamente defendem esse modelo, com argumentação errada, a meu ver, obviamente. De outro lado, estão os que se beneficiam desse piloto automático em que se transformou o Orçamento geral no Brasil. Cada um com seu terreno particular garantido no grande loteamento orçamentário.

Vejam o escândalo das emendas parlamentares. Como tenho escrito aqui e nas minhas colunas no Estadão, o Ministro Flávio Dino acertou em cheio ao dar a batalha nessa temática.

Ou preferiremos seguir jogando dinheiro púbico para cima sem qualquer controle e fiscalização, sem transparência e, por que não dizer, sem o mínimo de decência?

Outro exemplo são os pisos constitucionais da saúde e da educação. Não faz sentido continuar com uma norma que obrigue a gastos crescentes, continuamente, de acordo com o aumento das receitas públicas.