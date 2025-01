A boa notícia do déficit de 2024

As expectativas do mercado financeiro para o déficit público em 2024 eram piores do que o dado final deverá mostrar. Na Warren Investimentos, coletamos os dados do SIGA-Brasil, sistema mantido pelo Senado para acompanhar a execução do Orçamento, e concluímos que o déficit primário (sem incluir juros da dívida) encerrou o ano passado em R$ 47,5 bilhões ou 0,4% do PIB (Produto Interno Bruto).

A meta fiscal deve ter sido cumprida, uma vez que, retirados os gastos com o Rio Grande do Sul realizados por meio de crédito extraordinário, a conta fica em -0,2% do PIB, melhor que a banda inferior da meta zero, de -0,25% do PIB. A saber, as despesas com a calamidade ocorrida no Sul são excluídas porque a Constituição trata dessa maneira o crédito extraordinário, um instrumento previsto, justamente, para ocasiões de guerra, calamidade etc.

Em relação a 2023, o governo promoveu uma melhora expressiva do déficit. Naquele ano, o resultado havia sido negativo, pelos dados do Banco Central, em R$ 264,5 bilhões ou 2,4% do PIB. Mesmo se descontarmos os R$ 92,4 bilhões em precatórios que tiveram de ser pagos, em dezembro de 2023, por determinação do STF (Supremo Tribunal Federal), o saldo ainda seria negativo em R$ 172,1 bilhões ou 1,6% do PIB.