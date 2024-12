É preciso reformar o RH do Estado brasileiro

Observe, leitor, portanto, que não se trata, meramente, de afirmar: vamos cortar os penduricalhos e moralizar o serviço público. Há sempre soluções fáceis para problemas complexos e que se comprovam rapidamente erradas.

O então ministro da Reforma e Administração do Estado, Luiz Carlos Bresser-Pereira, no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, conduziu uma importante modernização do aparelho do Estado. Criou a carreira de gestor, melhorou e reorganizou as remunerações, deu publicidade a elas, inclusive, e criou a Escola Nacional de Administração Pública. Essa agenda precisa ser resgatada.

Algumas perguntas têm de fundamentar o diagnóstico que eventualmente catapulte uma nova reforma de fôlego. Levanto alguns pontos importantes:

Como combater os exageros e enquadrar vantagens pessoais, indenizações e outros penduricalhos numa regra que faça sentido do ponto de vista do estímulo à conduta eficiente dos servidores em todos os Poderes?

Quais as carreiras de Estado, na conformação atual das administrações públicas pelo mundo e no caso brasileiro?

Como diferenciar os servidores que desejam tomar mais e maiores riscos e colaborar para a execução de projetos fundamentais à melhoria das políticas públicas nas mais diversas áreas?

Como tornar o Estado mais ágil e eficaz, para que possa responder aos anseios da sociedade, sobretudo das parcelas que tanto dependem do Poder Público?

De que maneira fazer cumprir os preceitos da responsabilidade fiscal, evitando gastos irresponsáveis, mas garantindo e viabilizando o avanço da ação do Estado?

A meu ver, são estes os pontos fundamentais. Por aqui, com a tal PEC aprovada pelo Congresso, estamos começando pelo lado errado e de maneira torta.

Evidentemente que discutir apenas os penduricalhos remuneratórios não vai lograr bom resultado. Os lobistas de plantão já se mexeram para garantir suas explorações históricas de estamentos estatais, verdadeiros nichos privados para beneficiar certas castas do serviço público.