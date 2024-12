O tamanho da encrenca na busca do reequilíbrio das contas públicas

O reequilíbrio das contas públicas passa pela recuperação da capacidade de geração de superávits primários. Cumprir metas já é difícil, mesmo com todo o rebolado permitido pelas normas vigentes, como vocês puderam constatar nas contas acima. Mas que dizer do alcance do verdadeiro objetivo para normalizar o quadro fiscal, a geração de superávits?

Esse diagnóstico precisa estar claro para o Congresso e todos os setores do Poder Executivo. Não adianta apenas a Fazenda dar murro em ponta de faca, preparar medidas corretas, como as do pacote fiscal, enquanto atores relevantes do próprio governo seguirem jogando contra.

A proposta de tributação dos super ricos combinada com a mudança da faixa de isenção do imposto de renda só pode prosperar se o princípio da neutralidade estiver garantido. Onde estão as contas? As memórias de cálculos? As notas técnicas? Não há nada para dar segurança aos analistas, à opinião pública e ao próprio governo.

Da mesma forma, como fica evidente pelas estimativas apresentadas neste artigo, a Fazenda terá de trabalhar por mais ações de ajuste fiscal, sob pena de amargar um terceiro ano de déficit robusto, na contramão dos esforços necessários para a dívida pública como proporção do PIB estacionar em algum horizonte não muito distante.

Como se não bastassem essas dificuldades, o Congresso já dá sinais de que poderá desidratar o pacote, composto de dois projetos de lei (sendo um complementar) e uma PEC. Não gostam da mudança no BPC, querem mexer neste ou naquele tópico, como se o mar estivesse para peixe.

Rodrigo Pacheco e Arthur Lira já disseram que o pacote fiscal é prioritário, em meio a tantas pendências na agenda legislativa. Os parlamentares vão seguir essa diretriz?