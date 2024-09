Salto: É preocupante a dependência do governo da receita gerada por bets

O governo federal depender da receita gerada por bets — estimada em mais de R$ 200 bilhões, segundo a Folha — gera uma preocupação muito grande, dentre muitos fatores, devido à precariedade do setor, afirmou o colunista do UOL Felipe Salto durante participação no UOL News 2ª Edição desta quarta-feira (25).

Essa dependência que o governo tem neste momento de receitas de tudo e qualquer canto gera uma preocupação muito grande. É uma precariedade enorme você depender desse mercado de aposta, sabendo que, do lado de lá, tem pessoas ficando viciadas, dependentes.