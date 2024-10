A Moody's está certa: o país não vai quebrar

É bastante óbvio o que está escrito no título deste artigo, mas cabe repetir. Não deveria haver surpresa em uma agência de classificação de risco aumentar a nota concedida a uma economia, ainda sem conferir o selo do chamado grau de investimento, se o país em questão tem risco de insolvência igual a zero.

As contas públicas brasileiras são frágeis e isso está bem documentado em artigo que publiquei em parceria com Josué Pellegrini na Folha de S.Paulo do último domingo, no caderno Ilustríssima. Há um longo caminho para a obtenção das condições de sustentabilidade da relação dívida/PIB, a saber, para que as receitas superem as despesas públicas a ponto de garantir saldo suficiente a equilibrar o endividamento em relação ao PIB.

Será preciso atacar o lado do gasto, sobretudo, mas também seguir com a boa agenda da reversão de regimes e desonerações tributárias iníquas. Neste último aspecto, o ministro Fernando Haddad avançou muito. Foram ao menos nove medidas tributárias aprovadas no Congresso para recompor a arrecadação, que está crescendo a quase 10% acima da inflação no acumulado do ano frente ao mesmo período de 2023.