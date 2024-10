Um programa para ajustar as contas públicas brasileiras sem sobressaltos

Haveria um ganho para a saúde, pois houve forte aumento de cerca de R$ 28 bilhões na execução em ações e serviços de saúde, na comparação com 2022. Com essa providência, haveria um aumento menos pronunciado do gasto mínimo com saúde, a partir de 2025, em relação ao que acontecerá se for mantida a regra atual de vinculação com a RCL. Esse gasto a menos seria de 0,12% do PIB, em 2025, chegando a 0,15% do PIB, em 2028, último ano do nosso pretendido programa de ajuste.

Outra providência seria no Fundeb. A Emenda Constitucional nº 108, de 2020, elevará a complementação da União a esse Fundo de 0,2% do PIB para 0,48% do PIB, entre 2020 e 2026, quando o cronograma lá previsto for concluído. Trata-se de aumento muito brusco e incompatível com a situação fiscal da União. Propomos um ajuste nesse cronograma de modo a levar a complementação para 0,31% do PIB, em 2028, ganho de 0,17 ponto percentual de PIB, portanto, patamar ainda bem acima do vigente em 2020.

Por fim, temos as emendas complementares, também vinculadas à variação da RCL, regra problemática como comentado acima. Mas há um outro ponto aqui. O tamanho dessas emendas é simplesmente incompatível com a atual situação fiscal da União. Torna ainda mais dramática o aperto das despesas discricionárias não protegidas e desafiadora a manutenção do teto de gastos.

Propomos que essas emendas correspondam a 8% das despesas discricionárias, o que as levaria a algo como R$ 16 bilhões. Parece-nos bastante razoável e bem acima do que se observa na experiência internacional. Frente à atual regra, a providência traria uma economia de 0,27% do PIB.

Chegamos, assim, a uma redução de um ponto percentual de PIB do gasto primário da União: 0,23 ponto do Abono Salarial, 0,17 ponto do Fundeb, 0,15 ponto do mínimo da saúde, 0,27 ponto das emendas parlamentares e o restante 0,18 ponto de revisão de gastos.

É claro que se trata apenas de uma proposta. Outras podem ser apresentadas. Mas não podemos só ficar apontando o desequilíbrio fiscal da União e as consequências para o país. Precisamos definir um plano e implementá-lo. Não será fácil angariar o suporte político para isso.