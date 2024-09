Um patife quer ser prefeito. Reaja, São Paulo!

Com um orçamento de R$ 112 bilhões, São Paulo é uma cidade próspera, que acolhe a todos para trabalhar e progredir. É a cidade do teatro, da cultura, da vida que vale a pena ser vivida. Ao mesmo tempo, remanescem desigualdades patentes, que só poderão ser combatidas por gente preparada e com espírito público.

Preparo significa experiência, conhecimento dos problemas, poder de convocação de bons auxiliares, capacidade de transformar e liderar. Só para deixar claro.

Nossa cidade não admitirá um aventureiro boçal, um beócio que não sabe onde fica a Praça da Sé, que propõe teleféricos para transportar milhares de trabalhadores e trabalhadoras. Pablo Marçal consegue deixar no chinelo até mesmo as lembranças que possamos ter sobre aquele Levy Fidelix, o homem do aerotrem.