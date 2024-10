Moody's acertou ao elevar a nota do Brasil; recomendação é cortar gastos

Intensa controvérsia passou a reinar entre os economistas com a melhora da nota. Afinal de contas, se a situação fiscal é delicada, como temos afirmado quase diariamente, nos nossos relatórios e artigos à imprensa e para os clientes da Warren Investimentos, faz sentido elevar a avaliação de crédito do Brasil? Para responder a essa questão, precisamos isolar os parâmetros fundamentais que regem a trajetória do endividamento em prazos mais dilatados.

São três os elementos essenciais para avaliar a dinâmica da dívida de um país como o Brasil, que se financia liquidamente em moeda nacional: a taxa de juros, o crescimento econômico e o resultado primário (diferença entre receitas e despesas excetuados os juros).

Os juros refletem o custo do estoque da dívida no tempo, enquanto a variação no produto nacional determina a capacidade do Estado de honrar seus pagamentos. Quando a geração de receitas via crescimento é insuficiente para quitar a dívida, caso brasileiro, sobra a obtenção de superávits primários (saldo positivo) como alternativa a estabilizar o endividamento como proporção do PIB.

Dentre esses elementos, a Moody's enfatizou que o parâmetro revisado em sua última análise foi, essencialmente, o do crescimento econômico. O custo de financiamento da dívida ainda é considerado alto e, apesar de reconhecer avanços institucionais e reformas, inclusive nas contas públicas, a credibilidade do Novo Arcabouço Fiscal é moderada, segundo a agência.

Quanto ao crescimento, o Brasil, nos últimos quatro anos, vem surpreendendo positivamente os analistas com avanço estimado em 3% ao ano acima da inflação em 2024. Não se ignora que para esse resultado foi necessário significativo impulso da política fiscal, porém quando o PIB realizado se expande acima do esperado sequencialmente, sem descontrole inflacionário, sobram duas explicações possíveis: ou o potencial de crescimento aumentou ou já era maior do que o previamente considerado pelos analistas.

Mais detidamente, para analisar o que foi considerado na avaliação em questão, é necessário distinguir o PIB realizado do PIB potencial. Enquanto o primeiro mensura tudo aquilo que foi efetivamente produzido em um ano, o segundo está mais próximo da noção de capacidade produtiva, dependente do estoque de capital físico, da força de trabalho e da produtividade dos fatores. É o crescimento do PIB potencial que reflete, no longo prazo, o quanto a economia pode avançar em equilíbrio.