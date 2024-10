Salto: Haddad está certo ao atacar gastos; Lula faz o papel político dele

Então, quando o ministro Haddad corretamente falou pra Mônica Bergamo na Folha que essa agenda do gasto é crucial, é importante, que ele tá olhando pra isso, a dinâmica do gasto precisa ser atacada, ele tá corretíssimo. Agora, vamos ver como é que a política vai permitir que se construa o caminho pra essas medidas que não são fáceis. Felipe Salto, colunista do UOL

Salto diz que concorda com a posição do ministro Haddad e entende que o presidente Lula cumpre seu papel como político.

As coisas estão caminhando. Agora, do lado da despesa ainda não veio nada. E esse é um problema, porque se você não fizer nada, o arcabouço fiscal pode estourar lá antes da próxima eleição presidencial. Agora, se você tem apenas a regra e não tem esse compromisso com o controle da despesa e também com a revisão de gastos tributários, acho que uma coisa não anula a outra, então a regra não serve de nada. Por isso que eu entendo e faço coro a essa declaração do ministro Haddad. Felipe Salto, colunista do UOL

Entendo também o presidente Lula que tá no papel político dele de fazer o discurso para as bases, para a população e mostrar, 'olha, esse não é um governo que vai sair cortando gasto a torto e a direito'. Ao mesmo tempo, o ministro da Fazenda dele está trabalhando por um programa de controle do crescimento da despesa. E é assim mesmo. Felipe Salto, colunista do UOL

