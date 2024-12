Dólar abre a semana em alta de 1%, cotado a R$ 6,15

Leilões e falas de Lula acalmaram o mercado na semana passada. O fechamento da última semana foi marcado pelo arrefecimento da moeda após fortes injeções de dólares no mercado cambial e as declarações do presidente em defesa do ajuste fiscal e da autonomia do BC.

Bolsa

Ibovespa tem queda nas primeiras movimentações. O principal índice do mercado acionário brasileiro abriu a semana em queda e voltou a figurar abaixo dos 122 mil pontos. Às 11h08, a baixa era de 0,78%, aos 121.155,53 pontos.

Hypera Pharma (HYPE3) lidera os ganhos da manhã. Com variação acima de 6%, os papéis da empresa são vendidos por R$ 19,19. Entre as baixas, o destaque fica por conta das ações da Azul (AZUL4), com queda de 4,67%.