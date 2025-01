Ele vendeu suas franquias do Méqui para trazer outra hamburgueria ao Brasil

Em março de 2024, a Antaris firmou uma joint-venture com a Food Brands, formando o grupo Antaris Food Brands Franchising. Souza diz que o objetivo é acelerar a expansão de suas redes. A Antaris Food Brands Franchising passou a reunir 12 marcas de gastronomia. A meta para 2025 é abrir 30 lojas entre as diversas marcas.

Consultar registro da marca é crucial

Alimentação fora do lar é um setor que tem crescido no país. "O fast food, a comida rápida, tem uma proposta de valor atraente: conveniência, convivência e comodidade. O consumidor tem o produto certo, no lugar e na hora certa, na temperatura ideal e disponível para consumo imediato. Esse apelo é algo atraente no modo de vida atual e vem ao encontro das necessidades do público em geral", afirma Anderson Santos, consultor de negócios do Sebrae-SP.

O empreendedor trouxe dos EUA uma marca já testada e validada lá fora. No entanto, diz o consultor do Sebrae, Souza não se atentou a um erro que muitos dos empreendedores cometem: consultar o registro da marca junto ao Inpi. "Isso causou um conflito e o impediu de usar a marca por um tempo. Este é um cuidado que todo empreendedor deve tomar. Ele precisa saber se aquela marca é, de fato, inédita, para, a partir daí, garantir que a marca seja dele", declara.

Ponto alto é proporcionar experiência ao cliente. "O hambúrguer é fácil de copiar, mas viver a experiência de consumir um hambúrguer na loja do Johnny Rockets é única. Além do produto em si, o que se vende ali é uma experiência de consumo do hambúrguer em um ambiente temático dos anos 50", afirma.

"A vantagem competitiva é uma situação temporária. O grande desafio é sempre ter experiências novas no mesmo ponto de venda, para seduzir e fidelizar seu público consumidor. É buscar essa recorrência. Afinal, uma coisa é atrair; outra é reter o cliente por algo novo", declara.