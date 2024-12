Natal é uma oportunidade para empreendedores faturarem mais no fim do ano

A empresária conta que as vendas são feitas para clientes que frequentam o local. "Eu costumo dizer para eles irem ao salão de beleza e se arrumar e deixar a comida comigo. Antes de fazer as ceias para comercializar, eu me lembro como era estressante organizar tudo com minha família. O que eu mais queria era ter alguém para fazer para mim", brinca.

Parcerias para oferecer ceia, decoração e entretenimento

Oportunidade para oferecer serviço. Alexandre Giraldi, consultor de negócios do Sebrae-SP, diz que fim de ano é uma época na qual as pessoas não estão preocupadas com o quanto vão gastar. "Elas querem aproveitar o momento para descansar, relaxar e proporcionar bons encontros", diz. Por isso, vale a pena agregar mais serviços à ceia de Natal.

As pessoas passaram a ter menos tempo para fazer os preparativos natalinos, e os empreendedores acabam vendo oportunidade para vender seus produtos e serviços nessa época. Quanto mais completo for o pacote, mais chance ele terá de lucrar e ter sucesso.

Alexandre Giraldi, consultor de negócios do Sebrae-SP

Empreendedor deve oferecer curadoria para o cliente

Antes de oferecer o produto ou serviço ao cliente, é preciso identificar suas necessidades para fazer uma venda personalizada. Giraldi cita alguns pontos que precisam ser considerados nesta análise: quantas pessoas participarão da ceia, o espaço onde será realizada (para saber se desejam decoração profissional no ambiente, por exemplo), se seria interessante oferecer brinquedos infláveis para as crianças, garçom, alguém para cuidar da louça suja ou do preparado da comida no dia seguinte, entre outros.