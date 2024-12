Por renda extra, mãe abre brechó de brinquedos usados; fatura R$ 15 mil/mês

Em fevereiro de 2022, ela arrumou um emprego assalariado. Ganhava cerca de R$ 2.000 por mês. "Mas o salário dava apenas para pagar as contas do mês, e nada para abater a dívida. Tive uma crise de pânico", declara.

Uma amiga sugeriu que Viviane vivesse além da maternidade e cuidasse mais dela. "Esse foi o estalo que precisava. Na hora, me veio à memória o tanto de brinquedos que minha filha [Júlia, 6] tinha e não brincava mais. Minha amiga sugeriu que eu doasse os brinquedos, mas eu pensei: 'Não vou doar esses brinquedos, não! Vou vender, estou precisando de dinheiro'", afirma Viviane.

Conversei com Júlia e, juntas, selecionamos o que ela não brincava mais. Sempre respeitei a vontade dela.

Viviane dos Santos, dona do Brinquechó

Ela criou o Brinquechó em outubro de 2022. "Virei uma noite, pesquisando empresas parecidas, pensando em um nome. Criei o nome da marca Brinquechó, fiz um logo improvisado no Canva e abri uma conta no Instagram. Coloquei a conta no ar com todos os posts e comecei a divulgar em grupos de WhatsApp", diz ela, que começou a participar de grupos de compra e venda no WhatsApp. Os primeiros brinquedos vendidos foram um playset do Trolls (uma espécie de mini casinha) e duas pelúcias: uma Minnie e uma Peppa Pig. Todos da filha.

Fiz uma política de desapego e, naquela noite mesmo sem dormir, eu retomei um pouco de mim. Me senti retomando as rédeas da minha situação.

Viviane dos Santos, dona do Brinquechó

Nos primeiros dois meses, ela faturou R$ 10 mil. "Quitei algumas contas atrasadas, como aluguel e condomínio, e vi que poderia me dedicar a fazer esse negócio prosperar", declara. Pediu demissão do emprego em fevereiro de 2023, para se dedicar ao negócio.